Galatasaray Frattesi transferini bitiriyor! Okan Buruk yalanlamıştı ama...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1'le geçerek adını finale yazdıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. İtalyan basını, teknik direktör Okan Buruk'un transferini yalanladığı Inter'li futbolcu Davide Frattesi ile anlaşma sağlandığını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek finale yükselen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte transferde gaza bastı.
Sezonun ikinci yarısı öncesi orta saha takviyesi yapmak isteyen Cimbom'un adı Inter forması giyen Davide Frattesi ile anılıyordu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Frattesi iddialarını yalanladı.
Tecrübeli çalıştırıcı konuyla ilgili A Spor'a yaptığı açıklamada, "Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı. Şu anda tam olarak o profilde bir oyuncu birinci hedefimiz değil." ifadelerini kullandı.
İtalyan basını, Buruk'un bu açıklamalarına rağmen flaş bir iddia ortaya attı.
FRATTESI'DE MUTLU SON YAKIN
Tuttosport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Davide Frattesi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Haberde Juventus'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için son anda bir hamlesi olmazsa transferin gerçekleşeceği belirtildi.
KİRALAMA VE BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılıların İtalyan futbolcu için Inter'e 5 milyon Euro kiralama bedeli, sezon sonunda bonservisi içinse 30 milyon Euro ödeyeceği aktarıldı.
Haberde ayrıca Okan Buruk'un Davide Frattesi iddialarını yalanladığı açıklamalara da yer verilirken, İtalyan oyuncuyu Atalanta forması giyen Ederson'dan daha çok beğendiği vurgulandı.
4 YILLIK SÖZLEŞME + 5 MİLYON EURO MAAŞ
Frattesi'nin sarı-kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 5 milyon Euro maaş alacağı kaydedildi.
Öte yandan Galatasaray'ın Davide Frattesi için Gabriel Sara'yı takasta kullanmayı önerdiği ancak Inter'in bu teklifi reddettiği haberde yer aldı.
İtalyan ekibinin sadece nakit arayışında olması ve Frattesi'nin ayrılığı sonrası orta saha transferi planı olmaması nedeniyle bu teklifi reddettiği belirtildi.