PSG'den Fenerbahçe'ye 3. transfer! Görüşmeler başlıyor

PSG'den Fenerbahçe'ye 3. transfer! Görüşmeler başlıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına tam gaz veren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu transfer eden sarı-lacivertliler, Fransız devinin bir yıldızını daha renklerine bağlamak için görüşmelere başlıyor. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 11:13
PSG'den Fenerbahçe'ye 3. transfer! Görüşmeler başlıyor

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen ve transfer politikasını bu doğrultuda şekillendiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

PSG'den Fenerbahçe'ye 3. transfer! Görüşmeler başlıyor

2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.

PSG'den Fenerbahçe'ye 3. transfer! Görüşmeler başlıyor

Kanarya, serbest kalma bedelini ödeyerek renklerine bağladığı Hollandalı kanat oyuncusuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

PSG'den Fenerbahçe'ye 3. transfer! Görüşmeler başlıyor

İkinci transferini kaleye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan eski kalecisi Mert Günok ile anlaşma sağladı.

PSG'den Fenerbahçe'ye 3. transfer! Görüşmeler başlıyor

Sarı-lacivertlilerin, milli file bekçisinin transferini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

PSG'den Fenerbahçe'ye 3. transfer! Görüşmeler başlıyor

Yönetim, teknik direktör Domenico Tedesco'nun önceliklerden biri olarak belirlediği orta saha transferinde de mutlu sona yakın.

PSG'den Fenerbahçe'ye 3. transfer! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe bu bölge için Lazio forması giyen Matteo Guendouzi ile anlaşma sağladı. Fransız futbolcu için İtalyan ekibine 25 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro bonus öneren sarı-lacivertlilerin bu transferi de kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor.

PSG'den Fenerbahçe'ye 3. transfer! Görüşmeler başlıyor

Matteo Guendouzi ve Mert Günok transferleri için geri sayıma geçen; Ademola Lookman, Alexander Sörloth ve Christopher Nkunku transferleri için de görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili son iddia Brezilya'dan geldi.

PSG'den Fenerbahçe'ye 3. transfer! Görüşmeler başlıyor

BERALDO'YA KANCA

Somos Fanaticos'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, PSG forması giyen Brezilyalı stoper Lucas Beraldo'yu kadrosuna katmak istiyor.

PSG'den Fenerbahçe'ye 3. transfer! Görüşmeler başlıyor

Haberde Fenerbahçeli yöneticiler ve PSG'li yetkililerin Beraldo transferi için görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

PSG'den Fenerbahçe'ye 3. transfer! Görüşmeler başlıyor

Brezilyalı futbolcunun ülkesiyle Dünya Kupası'nda mücadele etmek için düzenli olarak forma şansı bulabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

PSG'den Fenerbahçe'ye 3. transfer! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu için PSG'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı aktarıldı.

PSG'den Fenerbahçe'ye 3. transfer! Görüşmeler başlıyor

Haberde ayrıca sarı-lacivertlilerin Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde PSG ile kurulan iyi ilişkileri kullanarak bu transferi gerçekleştirmek istediği vurgulandı.

PSG'den Fenerbahçe'ye 3. transfer! Görüşmeler başlıyor

Lucas Beraldo bu sezon PSG formasıyla çıktığı 10 maçta 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Brezilyalı stoperin Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Mert Günok imzayı atıyor! Takas+para...
