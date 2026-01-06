CANLI SKOR ANA SAYFA
Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi'nde Dresdner ile karşılaşacak!

Zeren Spor, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki 3. maçında 7 Ocak’ta Ankara’da Alman temsilcisi Dresdner’i konuk edecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 10:06
Zeren Spor Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında 7 Ocak'ta sahasında Alman ekibi Dresdner ile mücadele edecek.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Andrea Puecher (İtalya) ile Igor Schimpl (Slovakya) hakem ikilisi yönetecek.

Başkent ekibi, gruptaki ilk maçına deplasmanda İtalyan ekibi Imoco Volley'e 3-2 mağlup olurken gruptaki ikinci karşılaşmasında sahasında Polonya kulübü LKS Commercecon'ı 3-0 yendi.

Alman ekibi ise ligdeki ilk mücadelesinde LKS Commercecon'i 3-1 yenerken Imoco Volley'e 3-0 kaybetti.

Grupta iki takımın da 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunurken Zeren Spor ikinci, Dresdner ise üçüncü sırada yer alıyor.

