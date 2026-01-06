CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol'u konuk edecek!

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol'u konuk edecek!

Anadolu Efes, EuroLeague 20. haftasında 7 Ocak’ta Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde Fransa’nın Paris Basketbol ekibini ağırlayacak. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 10:22 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 10:29
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol'u konuk edecek!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 20. haftasında 7 Ocak'ta Fransa'nın Paris Basketbol ekibini ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 3 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Fransa temsilcisi ise 6 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayarak averajla 15. sırada kendine yer buldu.

AVRUPA KUPALARINDA 895. RANDEVU

Anadolu Efes, Paris Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 895. kez parkeye çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 894 karşılaşmada 500 galibiyet, 394 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 647. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 646 müsabakanın 343'ünü kazanırken 303'ünde sahadan yenik ayrıldı.

