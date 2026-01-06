Fenerbahçe-Samsunspor CANLI | FB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, Adana'da kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, hata yapmadan finale uzanmayı hedeflerken; Thomas Reis'in öğrencileri de güçlü rakibi eleyerek sürprize imza atmanın peşinde. İki takımda da önemli eksikler bulunması nedeniyle maç kadroları merak konusu olurken, kazanan ekip 10 Ocak'ta Galatasaray ile finalde karşılaşacak. Futbolseverler ise "Fenerbahçe-Samsunspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçı 6 Ocak Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçı atv ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Szymanski, Oğuz, Asensio, Kerem, Duran

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil, Ntcham, Eyüp Aydın, Holse, Marius

HEDEF OLİMPİYAT'TA FİNAL

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası sarı-kırmızılıların rakibi olmayı amaçlayan Fenerbahçe ve Samsunspor, Adana'da oynanacak karşılaşmada final biletini almanın yollarını arayacak. Domenico Tedesco yönetiminde ilk kupasını kazanmayı hedefleyen Kanarya, Karadeniz temsilcisine karşı etkili bir performans ortaya koymak istiyor. Son haftalarda beklenmedik bir düşüş yaşayan Thomas Reis ve ekibi ise zorlu maçta çıkış yolu arayacak.

"SAMSUNSPOR'A KARŞI KÖTÜ BİR MAÇ ÇIKARMIŞTIK"

Mücadele öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

Burada olduğumuz ve bu maçı oynayacak olduğumuz için mutluyuz. Samsunspor'a karşı bir maç oynamıştık ve bu bizim en iyi maçımız değildi. İyi ve organize bir takıma karşı, kötü bir maç çıkarmıştık. Thomas harika bir iş çıkarıyor, bunu görebiliyorsunuz. Takımlarında kim oynarsa oynasın, zor bir maç olacak. 2-3 gün antrenman yaparak, nerede olduğumuzu anlamak çok kolay değil. Oyuncularımız, bireysel antrenmanlarını sürdürdüler. İyi bir maç olacak. Bizler de bu maç için hazırız.

FENERBAHÇE MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

🏆 Turkcell Süper Kupa Yarı Final 🆚 Samsunspor 🗓 6 Ocak Salı 🕣 20.30 📍 Yeni Adana Stadyumu 📲 #FBvSAM #MaçVarsaÜlkerVar | @Ulker pic.twitter.com/5EkQvLEA6a — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 5, 2026

"İKİ TAKIM DA KAZANMAK İÇİN OYNAYACAKTIR"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öncesi şunları söyledi:

Karşılaşma güzel bir maç olacak. İlk yarıya bakınca çok yoğun bir maç trafiğinden geçtik. Çok sakat oyuncumuz var ancak buradayız, bu kulvardayız. Burada en iyisini yapmaya çalışacağız. İki hoca da iki takım da kazanmak için oynayacaktır. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 74. RANDEVU

İki takım, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere bugüne kadar 73 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler bu süreçte 39 galibiyet elde ederken, kırmızı-beyazlılar 14 karşılaşmada üstünlük sağladı. 20 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 117 golüne, Karadeniz ekibi 63 golle karşılık verdi.

ANTHONY MUSABA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim Anthony Musaba oldu. Sezona Samsunspor formasıyla başlayan Hollandalı kanat oyuncusu, sarı-lacivertliler ile sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde eski takımına karşı sahada olacak. Musaba, Tredyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor - Fenerbahçe karşılaşmasında 83 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Sarı-lacivertliler, 2026 yılında oynayacağı ilk resmi müsabakaya sakat ve milli takımlarında olan oyunculardan yoksun çıkacak. Fenerbahçe kadrosunda önemli eksikler yer alırken; Yousef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası'ndaki mücadelelerine devam ediyor. Archie Brown, Nelson Semedo ve Talisca'nın tedavileri sürüyor. Bu 5 isim kadroda olmayacak. Ayrıca İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun da kadro dışı durumları devam ediyor.

Samsunspor kadrosunda ise sakatlıkları devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Bedirhan Çetin yer almıyor. Anthony Musaba takımdan ayrılırken, Cherif Ndiaye'nin Afrika Uluslar Kupası'ndaki mücadelesi devam ediyor.

VAN DRONGELEN SAKATLANDI

Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa yarı final maçı öncesi Samsunspor'da beklenmedik bir sakatlık daha yaşandı. Sosyal medya hesabından van Drongelen'in sağlık durumu hakkında açıklama paylaşan kırmızı-beyazlılar şu ifadeleri kullandı:

Profesyonel futbolcumuz Rick van Drongelen, 05.01.2026 tarihinde TFF Süper Kupa Yarı Final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissetmiştir.

Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda (Adduktor Longus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir.

Rick van Drongelen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

SAĞLIK RAPORUProfesyonel futbolcumuz Rick van Drongelen, 05.01.2026 tarihinde TFF Süper Kupa Yarı Final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissetmiştir.Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda… pic.twitter.com/vbqc7LKXlJ — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) January 6, 2026

FENERBAHÇE'NİN SÜPER KUPA İSTATİSTİKLERİ

2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyonda Fenerbahçe, 3 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, 2007, 2009 ve 2014 yıllarında bu kupayı kazandı. Samsunspor ise organizasyonda ilk kez mücadele edecek.

SON 4 MAÇTA TAKIMLAR YENİŞEMEDİ

Karadeniz ekibinin yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe ile Samsunspor arasında 5 lig maçı oynandı. Sarı-lacivertliler, 21 Ağustos 2023'te deplasmanda 2-0 kazanırken, sonrasında 2'si İstanbul'da, 2'i Samsun'da olmak üzere 4 lig karşılaşmasında eşitlik bozulmadı. 2025 yılında oynanan 2 mücadelede gol sesi çıkmadı.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak. Ali Şansalan, Trendyol Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta düdük çalarken, Samsunspor'un Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında görev yaptı. Fenerbahçe-Samsunspor maçı VAR hakemi Alper Çetin olurken, AVAR'da ise Mustafa Savranlar ve Suat Güz görev alacak.