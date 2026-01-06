Fenerbahçe Beko-Olympiakos MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'de 20. hafta heyecanı, Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasında oynanacak zorlu karşılaşmayla doruğa çıkıyor. Form grafiğini yükselten Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde 3. sıradaki konumunu koruyarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Rakibi karşısında kazanarak iç sahadaki gücünü bir kez daha göstermek isteyen Fenerbahçe, galibiyet sayısını 13'e taşımayı amaçlıyor. 11 galibiyetle 7. sırada yer alan Olympiakos ise deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 20. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı

FENERBAHÇE BEKO-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI