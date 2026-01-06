CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko-Olympiakos MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Olympiakos MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Son haftalarda gösterdiği başarılı performansı sürdürmeyi amaçlayan Sarunas Jasikevicius ve öğrencileri, 3. sırada yer alıyor. Yunan ekibine karşı galibiyet sayısını 13'e çıkartmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, iç saha avantajını kullanmanın yollarını arayacak. Olympiakos ise ligde 18 maçta 11 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de 20. hafta heyecanı, Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasında oynanacak zorlu karşılaşmayla doruğa çıkıyor. Form grafiğini yükselten Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde 3. sıradaki konumunu koruyarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Rakibi karşısında kazanarak iç sahadaki gücünü bir kez daha göstermek isteyen Fenerbahçe, galibiyet sayısını 13'e taşımayı amaçlıyor. 11 galibiyetle 7. sırada yer alan Olympiakos ise deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Fenerbahçe Beko-Olympiakos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 20. haftasında oynanacak Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı

FENERBAHÇE BEKO-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ASpor CANLI YAYIN

