Ziraat Türkiye Kupası
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i ağırlayacak!

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i ağırlayacak!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. haftasında 7 Ocak’ta İstanbul’da Numia Vero Volley’i konuk edecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 10:38
Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Numia Vero Volley'i ağırlayacak!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 3. haftasında 7 Ocak'ta İtalya'nın Numia Vero Volley takımını konuk edecek.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Müsabakada Predrag Balandzic (Sırbistan) ve Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz) hakem ikilisi görev yapacak.

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ın OK Zeleznicar takımını 3-0 yenen İstanbul temsilcisi, ikinci karşılaşmada ise Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.


