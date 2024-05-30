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YEMEKTEYİZ puan tablosu 30 Mayıs Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Derya Hanım oldu. Derya Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 30 Mayıs puan tablosu haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 20:10 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 20:10
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 30 Mayıs Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Derya Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 30 Mayıs 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DERYA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Mayıs yarışmacısı Derya Hanım oldu. Derya Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Elif: 7

Kadir: 9

Burcu: 6

Reşit: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ REŞİT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 29 Mayıs yarışmacısı Reşit Bey oldu. Reşit Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Elif: 3

Derya: 4

Kadir: 3

Burcu: 2

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ELİF KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Mayıs yarışmacısı Elif Hanım oldu. Elif Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Reşit: 5

Derya: 5

Kadir: 3

Burcu: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BURCU KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Mayıs yarışmacısı Burcu Hanım oldu. Burcu Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Reşit: 4

Derya: 5

Kadir: 6

Elif: 5

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