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LGS NE ZAMAN 2024? | LGS'ye kaç gün kaldı? - Liseye Geçiş Sınavı ayın kaçında?

Liselere Giriş Sınavı olarak da bilinen LGS için başvurusunu tamamlayan adaylar ve velilerinin heyecanlı bekleyişi başladı. Her yıl binlerce adayın katıldığı 2 aşamalı sınavın ne zaman yapılacağı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki LGS ne zaman 2024? Liseye Geçiş Sınavı (LGS) bu yıl ayın kaçında yapılacak? Bilinmesi gereken tüm güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 12:20
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LGS NE ZAMAN 2024? | LGS'ye kaç gün kaldı? - Liseye Geçiş Sınavı ayın kaçında?

LGS SAYAÇ 2024 | LGS'ye katılarak gidecekleri liseyi belirleyecek olan öğrenciler için başvuru süreci, 29 Mart itibarıyla sona erdi. Binlerce adayın birbiriyle yarışacağı 2 aşamalı sınavda adaylara toplam 90 soru sorulacak. Peki LGS ne zaman, hangi gün yapılacak? LGS'ye kaç gün kaldı? Detaylar haberimizde...

LGS 2024 NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan takvime göre, 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak. Sınav, il ve ilçelerde belirlenen okullarda yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler, sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

2 OTURUMDAN OLUŞACAK

Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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