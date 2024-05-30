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GÖNÜL DAĞI 142. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

Gönül Dağı 142. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi bu hafta yine herkese keyifli anlat yaşatacak. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 09:20
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GÖNÜL DAĞI 142. BÖLÜM FRAGMANI | TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı İZLE

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 142. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 142. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 142. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Amcaoğulları bütün kasabayı etkileyen hackerın deprem icadına da sızdığını öğrenirler. Hackerın kim olduğunu bulmaya çalışırken icadı görmek isteyen ekip kasabaya gelir. Amcaoğulları hackerı bulabilecek midir?

Kenan, Elif'in riskli doğumunu öğrendiğinde dünyası başına yıkılır. Başka bir yol bulabilmek için çabalar. Veysel abisine destek olmak için Ciritçi'yi çağırır. Ciritçi, Kenan ve Veysel bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında onları neler beklemektedir?

Rıfat ve Mihriban tarlada çalışmaya başlar. Rıfat tarlada büyük bir taşı kaldırmaya inat eder. Rıfat taşı kaldırdığında ne bulacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 142. bölüm fragmanı izle

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