EMLAK VERGİSİ SORGULAMA ÖDEME | Emlak vergisi ilk taksit son günü ne zaman?

Emlak vergisi 2024 sorgulama ve ödeme ekranı - 2024 yılı emlak vergisi ilk taksiti için son gün yaklaştı. Gayrimenkul sahipleri, 2024 emlak vergisi 1. taksitini ne zaman ödeyeceğini merak ediyor ve araştırıyor. Peki, emlak vergisi ilk taksiti ne zaman ödenecek?

EMLAK VERGİSİ SORGULAMA VE ÖDEME EKRANI

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Türkiye'de gayrimenkul sahibi olan vatandaşları ödemekle yükümlü olduğu vergilerden biri de emlak vergisidir. Emlak vergisi 1. taksiti son ödeme tarihi, sorgulama ve ödeme ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Emlak vergisi son ödeme tarihi 31 Mayıs Cuma günü sona eriyor. Geçtiğimiz yıl mülk satın alan vatandaşlar bu yıl vergi ödeyecek. Bu yıl mülk satın alan vatandaşlar ise 2025 yılında vergi ödeyecek. Emlak vergisi taksitleri hem nakit hem de kredi kartı ile ödenebilimektedir. Ödemelerini zamanında yapmayanlar ise cezai yaptırımla karşılaşabilirler. Örneğin, 1 Haziran'dan itibaren verginin ilk taksitini ödemeyenlere aylık yüzde 4,5 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır.

EMLAK VERGİSİ NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemelerini yapmak için farklı ödeme kanalları bulunmaktadır. Emlak vergisi ödemeleri genellikle gayrimenkulün bağlı olduğu belediyelerden, belediyelerin internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. Ödeme esnasında gerekli olan bilgiler genellikle emlak vergi bilgileriniz (parsel numarası, bina numarası vb.) ile ödeme yapılacak tutardır. Ödemenizi tercih ettiğiniz ödeme kanalı üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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