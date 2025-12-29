TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Dortmund çıkarması! Salih’ten sonra o da ‘evet’ dedi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezonun ilk yarısında savunmada yaşadığı sorunlar nedeniyle kritik puanlar kaybeden Beşiktaş, ara transfer döneminde rotayı netleştirdi. Ligde oynanan 17 maçta hücumda 30 gol üreten siyah-beyazlı ekip, kalesinde gördüğü 22 golle savunma zaaflarını gözler önüne sermişti.

Bu tabloyu dikkate alan Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın, ara transferde önceliği savunma hattı ile orta sahaya verme kararı aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; stoper takviyesi için Wolverhampton Wanderers forması giyen Emmanuel Agbadou ile görüşmeler sürerken, siyah-beyazlılar alternatif olarak Borussia Dortmund'un tecrübeli ismi Emre Can ile de temasa geçti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Emre Can'ın Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Kariyerinde Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Juventus ve Liverpool gibi Avrupa devlerinde forma giyen deneyimli futbolcu, stoperin yanı sıra ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın daha önce transfer teklifi sunduğu Salih Özcan ile de anlaşma sağlandığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların, sözleşmelerinin bitmesine 6 ay kalan Emre Can ve Salih Özcan için Borussia Dortmund'a toplam 2 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

Borussia Dortmund ile temaslarını sürdüren Beşiktaş Futbol Komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Melih Aydoğdu ve Murat Kılıç'ın, oyunculardan gelen olumlu geri dönüşler sonrası transferlerin gerçekleşmesine kesin gözüyle baktığı kaydedildi.