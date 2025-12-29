FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde flaş gelişme! Avrupa takımları…

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Fenerbahçe'de performansı nedeniyle zaman zaman tartışmaların odağında yer alan Youssef En-Nesyri ile ara transfer döneminde yolların ayrılması hedefleniyor. Sarı-lacivertli kulüpte geleceği merak konusu olan deneyimli santrfor için Avrupa'dan gelen ilginin ise birer birer sona erdiği öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; En-Nesyri ile temas kuran Avrupa kulüpleri, oyuncunun mevcut maaş seviyesini yüksek bularak transferden vazgeçti. Bu gelişmenin ardından Faslı golcü için Suudi Arabistan ve Katar kulüpleri tek seçenek olarak öne çıktı. En-Nesyri'nin, Körfez'den gelen teklifleri menajeriyle birlikte değerlendirdiği ifade edildi.