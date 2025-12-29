FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri transferinde flaş gelişme! Avrupa takımları…

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Youssef En-Nesyri için Avrupa'dan ilgi vardı ancak yüksek maaş detayı dengeleri bozdu. Faslı golcü için seçeneklerin büyük ölçüde tükendiği, masada artık Körfez kulüplerinin kaldığı belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 09:04
Fenerbahçe'de performansı nedeniyle zaman zaman tartışmaların odağında yer alan Youssef En-Nesyri ile ara transfer döneminde yolların ayrılması hedefleniyor. Sarı-lacivertli kulüpte geleceği merak konusu olan deneyimli santrfor için Avrupa'dan gelen ilginin ise birer birer sona erdiği öğrenildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; En-Nesyri ile temas kuran Avrupa kulüpleri, oyuncunun mevcut maaş seviyesini yüksek bularak transferden vazgeçti. Bu gelişmenin ardından Faslı golcü için Suudi Arabistan ve Katar kulüpleri tek seçenek olarak öne çıktı. En-Nesyri'nin, Körfez'den gelen teklifleri menajeriyle birlikte değerlendirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe cephesi ise olası bir satıştan önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, En-Nesyri transferinden en az 30 milyon euro bonservis geliri hedeflediği belirtiliyor.

