Judoculara moral antrenmanı!

Bilecik'te judoculara moral veren antrenman gerçekleştirildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, antrenör Serkan Can tarafından 34 judo sporcusuyla düzenlenen antrenmana katılarak sporcularla birlikte mindere çıktı ve tüm judoculara judo giysisi olan judogi hediye etti. Antrenman boyunca sporcularla birlikte ısınma ve temel judo çalışmalarına eşlik eden İl Müdürü Ramazan Demir, yüksek temposu ve pozitif yaklaşımıyla judoculara moral verdi. Mücadele ruhu, disiplin ve takım olmanın önemine dikkat çeken Demir, sporcularla birebir ilgilenerek motivasyonlarını artırdı. Keyifli anlara sahne olan antrenman sonunda ise sporculara baklava ikram edildi. İl Müdürü Demir'in sürprizi, yorgunluğu unuttururken salonda gülümsemeler ve alkışlar eksik olmadı. Spor, enerji ve dayanışmanın bir araya geldiği antrenman, judocular için unutulmaz bir motivasyon kaynağı oldu.

Antrenman sonrası değerlendirmelerde bulunan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizin sporla iç içe olması, disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bizim için çok önemli. Judo gibi mücadele ve saygıyı esas alan branşlarda sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.