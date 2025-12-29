CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Judo Judoculara moral antrenmanı!

Judoculara moral antrenmanı!

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, judocularla birlikte mindere çıkarak antrenmana katıldı, sporculara judogi hediye edip baklava ikram ederek moral verdi. İşte detaylar...

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 09:35 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 09:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Judoculara moral antrenmanı!

Bilecik'te judoculara moral veren antrenman gerçekleştirildi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, antrenör Serkan Can tarafından 34 judo sporcusuyla düzenlenen antrenmana katılarak sporcularla birlikte mindere çıktı ve tüm judoculara judo giysisi olan judogi hediye etti. Antrenman boyunca sporcularla birlikte ısınma ve temel judo çalışmalarına eşlik eden İl Müdürü Ramazan Demir, yüksek temposu ve pozitif yaklaşımıyla judoculara moral verdi. Mücadele ruhu, disiplin ve takım olmanın önemine dikkat çeken Demir, sporcularla birebir ilgilenerek motivasyonlarını artırdı. Keyifli anlara sahne olan antrenman sonunda ise sporculara baklava ikram edildi. İl Müdürü Demir'in sürprizi, yorgunluğu unuttururken salonda gülümsemeler ve alkışlar eksik olmadı. Spor, enerji ve dayanışmanın bir araya geldiği antrenman, judocular için unutulmaz bir motivasyon kaynağı oldu.

Antrenman sonrası değerlendirmelerde bulunan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizin sporla iç içe olması, disiplinli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi bizim için çok önemli. Judo gibi mücadele ve saygıyı esas alan branşlarda sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

G.Saray'ın ilk transferi belli oldu!
IDEFIX - REKLAM
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 7 polis yaralandı
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı!
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri transferinde flaş gelişme! En-Nesyri transferinde flaş gelişme! 09:04
F.Bahçe'ye transferde sürpriz öneri! F.Bahçe'ye transferde sürpriz öneri! 08:58
F.Bahçe'nin istediği yıldıza Galatasaray kancası! F.Bahçe'nin istediği yıldıza Galatasaray kancası! 08:53
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:47
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:46
G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... 00:49
Daha Eski
İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! 00:49
Zaniolo hakkında flaş itiraf! Zaniolo hakkında flaş itiraf! 00:49
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim 00:49
F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! 00:49
Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! 00:49
İşte Goretzka'nın transfer bedeli! İşte Goretzka'nın transfer bedeli! 00:49