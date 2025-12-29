Adana Demirspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-İstanbulspor maçını takip etmek için tıkla

Trendyol 1. Lig'de kritik bir karşılaşmada Adana Demirspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Taraftarlar, bu önemli mücadelenin ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. Adana Demirspor – İstanbulspor maçına dair yayın saati ve kanal bilgileri sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor-İstanbulspor maçı, 29 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor-İstanbulspor maçı, saat 14:30'da başlayacak.

👊MAÇ GÜNÜ 👊#AdanaDemirinMaçıVar 🏆 Trendyol 1. Lig 19. Hafta 🆚 İstanbulspor 🕘 14:30 🏟 İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu pic.twitter.com/FS3Mhb1xj1 — Adana Demirspor (@AdsKulubu) December 28, 2025

ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor ve İstanbulspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

