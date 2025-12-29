CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Adana Demirspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Adana Demirspor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın başlama saati, yayıncı kanal bilgisi ve canlı yayın detaylarını merak ediyor. Peki Adana Demirspor – İstanbulspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 09:42 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 09:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana Demirspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor-İstanbulspor maçını takip etmek için tıkla

Trendyol 1. Lig'de kritik bir karşılaşmada Adana Demirspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Taraftarlar, bu önemli mücadelenin ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. Adana Demirspor – İstanbulspor maçına dair yayın saati ve kanal bilgileri sporseverlerin gündeminde yer alıyor.

ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor-İstanbulspor maçı, 29 Aralık Pazartesi günü oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor-İstanbulspor maçı, saat 14:30'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana Demirspor ve İstanbulspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

ADANA DEMİRSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

IDEFIX - REKLAM
G.Saray'ın ilk transferi belli oldu!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 7 polis yaralandı
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı!
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri transferinde flaş gelişme! En-Nesyri transferinde flaş gelişme! 09:04
F.Bahçe'ye transferde sürpriz öneri! F.Bahçe'ye transferde sürpriz öneri! 08:58
F.Bahçe'nin istediği yıldıza Galatasaray kancası! F.Bahçe'nin istediği yıldıza Galatasaray kancası! 08:53
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:47
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:46
G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... 00:49
Daha Eski
İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! 00:49
Zaniolo hakkında flaş itiraf! Zaniolo hakkında flaş itiraf! 00:49
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim 00:49
F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! 00:49
Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! 00:49
İşte Goretzka'nın transfer bedeli! İşte Goretzka'nın transfer bedeli! 00:49