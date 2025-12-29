CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA'de Adem Bona'nın performansı Philadelphia 76ers'a yetmedi!

NBA'de Adem Bona'nın performansı Philadelphia 76ers'a yetmedi!

NBA'de Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers'ı 129-104 mağlup etti. 76ers'ta, 28 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona 11 sayı, 8 ribaunt, 1 asistle maçı tamamladı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 10:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA'de Adem Bona'nın performansı Philadelphia 76ers'a yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers'ı 129-104 mağlup etti.

San Antonio Spurs'a karşı üst üste iki mağlubiyet alan son şampiyon Thunder'da, Chet Holmgren 29 sayı, 9 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander 27 sayı, 5 asist, 2 top çalmayla takımlarına galibiyeti getirdi.

Gilgeous-Alexander, art arda 103 maçı 20 ve üstü sayı performansla oynadı.

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Joel Embiid'in oynamadığı 76ers'ın 23 top kaybından Thunder, 31 sayı üretti.

Tyrese Maxey'in 28 sayıyla en skorer isim olduğu 76ers'ta, 28 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona 11 sayı, 8 ribaunt, 1 asistle maçı tamamladı.

RAPTORS, WARRIORS'I UZATMADA YENDİ

Sahasında 5 maçtır kazanamayan Toronto Raptors, uzatmaya giden maçta Golden State Warriors'ı 141-127 mağlup etti.

Raptors'ta Scottie Barnes, 23 sayı, 25 ribaunt ve 10 asistle "triple double" yaparken Immanuel Quickley 27, Brandon Ingram 26 ve Ja'Kobe Walter, 18 sayılık performans sergiledi.

Kariyerinin 7. "triple double"ını yapan Barnes, Raptors tarihinde aynı maçta sayı ve ribauntlarda 20 barajını aşan ilk oyuncu oldu. Barnes, 1980'den bu yana 20 sayı, 25 ribaunt, 10 asist istatistiğini yakalayan Nikola Jokic'ten sonraki ikinci isim olarak kayıtlara geçti.

Konuk takımda 39 sayıyla oynayan Stephen Curry, uzatmada skor üretemedi. Draymond Green 21 sayı, 7 asist, Jimmy Butler 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist kaydetti.

KAWHI LEONARD'DAN KARİYER REKORU

Los Angeles Clippers'ın Detroit Pistons'ı 112-99 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldığı maçta Kawhi Leonard, 55 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

Leonard, Bob McAdoo'nun ardından Clippers tarihinde evinde arka arkaya iki maçta en az 40 sayı atan ikinci oyuncu oldu.

Clippers'ta James Harden 28, Nicolas Batum 12 sayıyla oynarken Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, 9 asist, Jalen Duren 18 sayı, 14 ribauntla parkeden ayrıldı.

IDEFIX - REKLAM
Sadettin Saran olağanüstü kongre kararı mı alacak?
DİĞER
Ünlü oyuncunun Galatasaray paylaşımı taraftarı küplere bindirdi! Sarı-kırmızılılardan öfke dolu sözler…
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var
F.Bahçe'den radikal Asensio kararı!
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Futbol efsanesi Pele'nin vefatının üçüncü yılı! Futbol efsanesi Pele'nin vefatının üçüncü yılı! 11:42
Maç devam ederken ilginç anlar! Maç devam ederken ilginç anlar! 11:42
Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri! Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri! 11:32
Süper Lig’de kart zirvesi! Süper Lig’de kart zirvesi! 11:28
Sadettin Saran olağanüstü kongre kararı mı alacak? Sadettin Saran olağanüstü kongre kararı mı alacak? 11:26
Beşiktaş GAİN namağlup lider! Beşiktaş GAİN namağlup lider! 11:17
Daha Eski
Türk futbolunun 2025 özeti Türk futbolunun 2025 özeti 11:09
Kadınlar Basketbol Ligi’nde 14. hafta! Kadınlar Basketbol Ligi’nde 14. hafta! 11:02
Koray Uygun'un hedefi! Koray Uygun'un hedefi! 10:54
Adem Bona'nın performansı 76ers'a yetmedi! Adem Bona'nın performansı 76ers'a yetmedi! 10:52
Sergen Yalçın’dan Rafa Silva kararı! Sergen Yalçın’dan Rafa Silva kararı! 10:46
F.Bahçe'den radikal Asensio kararı! F.Bahçe'den radikal Asensio kararı! 10:42