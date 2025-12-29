BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan Rafa Silva kararı! Antalya kampına götürülecek mi?

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta Rafa Silva dosyası yılan hikayesine döndü. Portekizli futbolcunun saha içi ve dışındaki isteksiz görüntüsü teknik heyetin sabrını taşırırken, Teknik Direktör Sergen Yalçın kritik bir uyarıyı yönetime iletti.

Milliyet'te yer alan habere göre Yalçın, isteksiz tavırların devam etmesi halinde Rafa Silva'nın lige verilen arada gidilecek Antalya kampına dahil edilmeyeceğini bildirdi. Deneyimli çalıştırıcının, "Takım içinde problem istemiyorum. Bu konu bir an önce çözülsün" mesajını net şekilde verdiği aktarıldı.

Yönetim cephesinde ise Başkan Serdal Adalı'nın tutumu değişmiyor. Adalı'nın, Rafa Silva için belirlenen 15 milyon euro bonservis beklentisinden geri adım atmadığı ve bu rakamın altındaki tekliflere kapıyı kapattığı ifade edildi. Futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerde de bu duruşun açıkça dile getirildiği öğrenildi.

Öte yandan teknik heyetin, sürecin uzamasından rahatsız olduğu ve belirsizliğin kamp planlamasını olumsuz etkilediği konuşuluyor. Rafa Silva konusunda taraflar arasında orta yol bulunması halinde ise sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi seçeneğinin masada olduğu belirtiliyor.