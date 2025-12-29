CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın'dan Rafa Silva kararı! Antalya kampına götürülecek mi?

Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi büyüyor. Sergen Yalçın, Portekizli yıldızın isteksiz tavırlarının sürmesi halinde Antalya kampında yer almasını istemiyor. Yönetim cephesinde Serdal Adalı’nın bonservis tutumundan geri adım atmaması, süreci kilitleyen başlık olarak öne çıkıyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 10:46
Beşiktaş'ta Rafa Silva dosyası yılan hikayesine döndü. Portekizli futbolcunun saha içi ve dışındaki isteksiz görüntüsü teknik heyetin sabrını taşırırken, Teknik Direktör Sergen Yalçın kritik bir uyarıyı yönetime iletti.

Milliyet'te yer alan habere göre Yalçın, isteksiz tavırların devam etmesi halinde Rafa Silva'nın lige verilen arada gidilecek Antalya kampına dahil edilmeyeceğini bildirdi. Deneyimli çalıştırıcının, "Takım içinde problem istemiyorum. Bu konu bir an önce çözülsün" mesajını net şekilde verdiği aktarıldı.

Yönetim cephesinde ise Başkan Serdal Adalı'nın tutumu değişmiyor. Adalı'nın, Rafa Silva için belirlenen 15 milyon euro bonservis beklentisinden geri adım atmadığı ve bu rakamın altındaki tekliflere kapıyı kapattığı ifade edildi. Futbolcunun menajeriyle yapılan görüşmelerde de bu duruşun açıkça dile getirildiği öğrenildi.

Öte yandan teknik heyetin, sürecin uzamasından rahatsız olduğu ve belirsizliğin kamp planlamasını olumsuz etkilediği konuşuluyor. Rafa Silva konusunda taraflar arasında orta yol bulunması halinde ise sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesi seçeneğinin masada olduğu belirtiliyor.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
