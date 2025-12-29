Bahis soruşturmasında sıcak gelişme! Aralarında Erden Timur’un da bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Futbolda yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir aşamaya gelindi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen isimler arasında, Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur'un da bulunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıkça cuma günü yapılan açıklamada, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin, il müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarılmıştı.