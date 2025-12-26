CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Bahis soruşturmasında yeni dalga! Erden Timur’un da aralarında olduğu 29 kişi için gözaltı kararı

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Erden Timur’un da aralarında olduğu 29 kişi için gözaltı kararı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14’ü futbolcu olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında Erden Timur da yer aldı.

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 08:22 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 08:35
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Erden Timur’un da aralarında olduğu 29 kişi için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında önemli bir operasyon daha gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde, 14'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

