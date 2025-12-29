CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den radikal Asensio kararı!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den radikal Asensio kararı!

Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, ligin ilk yarısında sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. Yıldız isim gösterdiği performans sonrası birçok Avrupa devinin dikkatini çekti. Sarı lacivertli kulüp ise önemli takımların listesine giren 29 yaşındaki futbolcu hakkında radikal bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 10:43
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den radikal Asensio kararı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Marco Asensio, ligin ilk yarısında sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den radikal Asensio kararı!

19 maçta 9 gol, 5 asistlik katkı yapan ve performansıyla yeniden İspanya Milli Takımı'na göz kırpan 29 yaşındaki oyuncu, Comparisoantor'un yapay zeka ortalama puanına göre Süper Lig'in de en iyi ismi oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den radikal Asensio kararı!

280 puanla zirvede yer alan matador, Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızlarını da geride bıraktı. Asensio'yu 267 puanla Victor Osimhen ve 261 puanla Leroy Sane takip etti. Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Vaclav Cerny 254 puanla dördüncü, yine Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz 248 puanla beşinci oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den radikal Asensio kararı!

KULÜP SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Öte yandan Milan'ın dışında, Atletico Madrid ve Villarreal'in de transfer listesinde yer alan Marco Asensio'yu Fenerbahçe yönetimi satmama kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den radikal Asensio kararı!

İspanyol medyası, Atletico ile Villarreal'in 29 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euroyu gözden çıkardıklarını yazmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den radikal Asensio kararı!

Yönetim, '30 milyon euro teklif gelse dahi Asensio'yu satmayacağız' mesajını oyuncunun menajerine iletti.

Sadettin Saran olağanüstü kongre kararı mı alacak?
