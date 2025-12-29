CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Oryantiringde genç yıldızlar kupalarına kavuştu!

Oryantiringde genç yıldızlar kupalarına kavuştu!

U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Muğla’da gerçekleştirildi ve ödül töreniyle tamamlandı. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 10:04
Oryantiringde genç yıldızlar kupalarına kavuştu!

U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Muğla'nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen nefes kesen müsabakaların ardından ödül töreniyle sona erdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve genç sporcuların büyük bir azimle mücadele ettiği U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası tamamlandı. Muğla'nın doğal ve tarihi güzellikleriyle öne çıkan noktalarında gerçekleşen şampiyonada, geleceğin milli sporcuları hem doğayla hem de zamanla yarıştı.

Şampiyona boyunca sporcular, Ula Akyaka ve Muğla Menteşe parkurlarında ter döktü. Strateji, hız ve odaklanmanın ön planda olduğu yarışlarda genç yetenekler, hedef noktalarını en kısa sürede bulmak için kıyasıya mücadele etti. Müsabakaların ardından şampiyonanın ödül töreni, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehre kazandırılan Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımın gözlendiği törende, sporcuların heyecanı ve gururu salonu doldurdu.

Törene Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başta olmak üzere, il protokolü, sporcular, antrenörler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Akbıyık, dereceye giren sporcuları tek tek tebrik ederek kupa ve madalyalarını takdim etti.

Geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine vesile olan organizasyon, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu. Şampiyona sonunda yapılan açıklamada; turnuva boyunca centilmence mücadele eden tüm sporcular, onları hazırlayan antrenörler ve organizasyonda emeği geçen tüm personeller tebrik edildi.

