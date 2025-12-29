TRANSFER HABERİ - Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı! İşte Beşiktaş’ın kasasına girecek rakam

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sezon başında Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık olarak gönderilen Semih Kılıçsoy, İtalya'da adından söz ettirmeye başladı. Serie A'da forma şansı bulmakta zorlanan genç santrfor, takımda yaşanan sakatlıkların ardından yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi.

Semih, ilk olarak Pisa karşısında gol sevinci yaşarken, geçtiğimiz hafta sonu Torino maçında attığı şık golle Cagliari'ye kritik bir galibiyet kazandırdı. Bu performans, hem taraftarların hem de teknik heyetin takdirini topladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cagliari yönetimi, 20 yaşındaki forvetin gelişiminden oldukça memnun. Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre Sardinya ekibi, Semih Kılıçsoy'u kalıcı olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Haberde, Semih'in sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuna dikkat çekilirken, Beşiktaş'ın olası bir transferde sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkının da bulunduğu vurgulandı. Genç golcünün siyah-beyazlı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

