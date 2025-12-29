CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı! İşte Beşiktaş’ın kasasına girecek rakam

TRANSFER HABERİ - Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı! İşte Beşiktaş’ın kasasına girecek rakam

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş’tan Cagliari’ye kiralık giden Semih Kılıçsoy, Serie A’da son iki maçta attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. İtalyan ekibinin genç forvetin bonservisini alma niyetinde olduğu öğrenilirken, olası transferin Beşiktaş’a kazandıracağı rakam da netleşmeye başladı. İşte o rakam… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 09:39
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı! İşte Beşiktaş’ın kasasına girecek rakam

Sezon başında Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık olarak gönderilen Semih Kılıçsoy, İtalya'da adından söz ettirmeye başladı. Serie A'da forma şansı bulmakta zorlanan genç santrfor, takımda yaşanan sakatlıkların ardından yakaladığı fırsatı iyi değerlendirdi.

Semih, ilk olarak Pisa karşısında gol sevinci yaşarken, geçtiğimiz hafta sonu Torino maçında attığı şık golle Cagliari'ye kritik bir galibiyet kazandırdı. Bu performans, hem taraftarların hem de teknik heyetin takdirini topladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cagliari yönetimi, 20 yaşındaki forvetin gelişiminden oldukça memnun. Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre Sardinya ekibi, Semih Kılıçsoy'u kalıcı olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Haberde, Semih'in sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuna dikkat çekilirken, Beşiktaş'ın olası bir transferde sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkının da bulunduğu vurgulandı. Genç golcünün siyah-beyazlı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İŞTE O HABER

IDEFIX - REKLAM
G.Saray'ın ilk transferi belli oldu!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 7 polis yaralandı
En-Nesyri transferinde flaş gelişme!
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri transferinde flaş gelişme! En-Nesyri transferinde flaş gelişme! 09:04
F.Bahçe'ye transferde sürpriz öneri! F.Bahçe'ye transferde sürpriz öneri! 08:58
F.Bahçe'nin istediği yıldıza Galatasaray kancası! F.Bahçe'nin istediği yıldıza Galatasaray kancası! 08:53
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:47
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:46
G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... 00:49
Daha Eski
İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! 00:49
Zaniolo hakkında flaş itiraf! Zaniolo hakkında flaş itiraf! 00:49
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim 00:49
F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! 00:49
Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! 00:49
İşte Goretzka'nın transfer bedeli! İşte Goretzka'nın transfer bedeli! 00:49