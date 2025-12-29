CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol EuroLeague’de sezonun ilk yarısı, Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in maçlarıyla tamamlanıyor!

EuroLeague’de sezonun ilk yarısı, Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in maçlarıyla tamamlanıyor!

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 19. haftanın perdesi 30 Aralık'ta açılacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 09:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EuroLeague’de sezonun ilk yarısı, Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in maçlarıyla tamamlanıyor!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonun ilk yarısı, 30 Aralık'ta ve 2 Ocak 2026 Cuma günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Turnuvada 2'şer şampiyonluk elde eden Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 2 Ocak 2026 Cuma günü sahneye çıkacak.

EuroLeague'de oynadığı son 9 müsabakanın 8'ini kazanan Fenerbahçe Beko, İspanya ekibi Baskonia'ya konuk olacak. Buesa Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Bir maçı ertelenen sarı-lacivertli takım, 11 galibiyet ve 6 yenilgi sonucunda haftaya 5. sırada girdi.

Avrupa Ligi'nde yaptığı son 6 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleye Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

Organizasyonda 6 kez sahadan galibiyetle ayrılan ve 12 maçta rakiplerine mağlup olan lacivert-beyazlılar, 17. basamakta yer aldı.

YUNAN DERBİSİ HEYECANI YAŞANACAK

EuroLeague'in 19. haftasında Yunanistan ekipleri Panathinaikos AKTOR ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı ve milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Panathinaikos, 2 Ocak 2026 Cuma günü TSİ 22.15'te başlayacak derbide ezeli rakibi Olympiakos'u konuk edecek.

Organizasyonda çıktığı 18 müsabakada 12 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Panathinaikos AKTOR, ilk yarının son haftasına 3. sırada girdi.

MAÇ PROGRAMI

Basketbol Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanacak maçlar şöyle:

30 aralık'ta:

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Zalgiris (Litvanya)

22.15 LDLC ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Monaco (Fransa)

2 ocak 2026 cuma:

20.00 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Baskonia (İspanya)-Fenerbahçe Beko

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Rapyd (İsrail)

En-Nesyri transferinde flaş gelişme!
G.Saray'dan geleceğe yatırım!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 7 polis yaralandı
F.Bahçe'ye transferde sürpriz öneri!
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri transferinde flaş gelişme! En-Nesyri transferinde flaş gelişme! 09:04
F.Bahçe'ye transferde sürpriz öneri! F.Bahçe'ye transferde sürpriz öneri! 08:58
F.Bahçe'nin istediği yıldıza Galatasaray kancası! F.Bahçe'nin istediği yıldıza Galatasaray kancası! 08:53
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:47
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:46
G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... 00:49
Daha Eski
İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! 00:49
Zaniolo hakkında flaş itiraf! Zaniolo hakkında flaş itiraf! 00:49
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim 00:49
F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! 00:49
Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! 00:49
İşte Goretzka'nın transfer bedeli! İşte Goretzka'nın transfer bedeli! 00:49