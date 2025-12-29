TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan geleceğe yatırım! Fenerbahçeli eski oyuncu için temaslar başladı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Sezon boyunca yaşanan sakatlıklar nedeniyle hem ilk 11'de hem de kulübe derinliğinde sorunlar yaşayan Galatasaray, transfer stratejisini iki ayaklı yürütüyor. Sarı-kırmızılılar, ilk 11'e doğrudan katkı verecek yıldız bir orta saha planlarken, diğer hamlelerini gelecek vadeden isimler üzerinden kurguluyor.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın radarına giren isim İsak Vural oldu. Akşam'da yer alan habere göre, Pisa forması giyen genç orta saha için temaslar başladı. Transfer sürecinin, teknik direktör Okan Buruk'un da onayıyla ilerlediği ifade ediliyor.