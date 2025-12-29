CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan geleceğe yatırım! Fenerbahçeli eski oyuncu için temaslar başladı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan geleceğe yatırım! Fenerbahçeli eski oyuncu için temaslar başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Orta sahada yaşanan sakatlık sorunları sonrası kadro planlamasını yeniden şekillendiren Galatasaray, Pisa forması giyen 19 yaşındaki İsak Vural'ı transfer listesine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 09:22
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan geleceğe yatırım! Fenerbahçeli eski oyuncu için temaslar başladı

Sezon boyunca yaşanan sakatlıklar nedeniyle hem ilk 11'de hem de kulübe derinliğinde sorunlar yaşayan Galatasaray, transfer stratejisini iki ayaklı yürütüyor. Sarı-kırmızılılar, ilk 11'e doğrudan katkı verecek yıldız bir orta saha planlarken, diğer hamlelerini gelecek vadeden isimler üzerinden kurguluyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan geleceğe yatırım! Fenerbahçeli eski oyuncu için temaslar başladı

Bu doğrultuda Galatasaray'ın radarına giren isim İsak Vural oldu. Akşam'da yer alan habere göre, Pisa forması giyen genç orta saha için temaslar başladı. Transfer sürecinin, teknik direktör Okan Buruk'un da onayıyla ilerlediği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan geleceğe yatırım! Fenerbahçeli eski oyuncu için temaslar başladı

Stockholm doğumlu olan Vural, futbola Hammarby altyapısında başladı. Ardından Benfica altyapısında U15 ve U17 seviyelerinde kendini gösterdi. Türkiye'ye dönüşünde Fenerbahçe forması giyen genç oyuncu, 2022–23 sezonunda yeniden Hammarby'ye döndü. 2023–24'te Frosinone'ye 1,32 milyon euro bedelle transfer olan Vural, bu sezon başında ise 4,5 milyon euro karşılığında Pisa'ya imza attı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En-Nesyri transferinde flaş gelişme! En-Nesyri transferinde flaş gelişme! 09:04
F.Bahçe'ye transferde sürpriz öneri! F.Bahçe'ye transferde sürpriz öneri! 08:58
F.Bahçe'nin istediği yıldıza Galatasaray kancası! F.Bahçe'nin istediği yıldıza Galatasaray kancası! 08:53
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:47
G.Saray'a Lemina müjdesi! G.Saray'a Lemina müjdesi! 01:46
G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... G.Saray'dan sürpriz hamle! Icardi'nin yerine... 00:49
Daha Eski
İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! İşte Fırtına'nın Oğuz Aydın için yaptığı teklif! 00:49
Zaniolo hakkında flaş itiraf! Zaniolo hakkında flaş itiraf! 00:49
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim 00:49
F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! F.Bahçe'den kaleye sürpriz hamle! 00:49
Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! Ruben Neves R. Madrid’e önerildi! 00:49
İşte Goretzka'nın transfer bedeli! İşte Goretzka'nın transfer bedeli! 00:49