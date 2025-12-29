CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI'ye konuk olacak!

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI'ye konuk olacak!

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. maçında 30 Aralık'ta deplasmanda Buducnost VOLI ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 09:44
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI'ye konuk olacak!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. maçında 30 Aralık'ta deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımı ile karşılaşacak.

Başkent Podgoritsa'daki Moraca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta 7'şer galibiyet, 4'er mağlubiyeti bulunan takımlardan Türk Telekom, averajla 3'üncü, Buducnost VOLI ise 4'üncü sırada yer alıyor.

İlk devrede seyircisi önünde çıktığı maçı 79-72 kazanan Türk Telekom'un, iki ekip arasındaki karşılaşmalarda da 6-0 üstünlüğü bulunuyor.

