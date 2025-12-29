Fenerbahçe'den yılın transferi! İşte o yıldız

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına transfer planlayan sarı lacivertlilere gündem yaratacak bir isim önerildi. Menajerler, dünyaca ünlü yıldızı Kanarya'ya teklif etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da büyük hedefler koyan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde önceliği forvet hattına vermiş durumda.
Sarı lacivertlilerin listesinin ilk sırasında yer alan Atletico Madrid'den Alexander Sörloth konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bonservis bedelini 35 milyon Euro'dan açan İspanyol ekibi, 30 milyon Euro'ya kadar indi. Norveçli forvet ise yıllık 12 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme istiyor.
Başarılı oyuncu, kararını ocak ayının ilk haftasında Madrid yetkilileriyle yapacağı toplantı sonrası verecek. Toplantıdan olumsuz haber gelmesi durumunda Kanarya'nın B planı da hazır.
OPSİYONLA KİRALANABİLİR
O isim, Napoli'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku... Sezon başında ciddi bir sakatlık geçirdiği için Napoli'de henüz forma giyemeyen 32 yaşındaki forvet, kariyerine başka bir takımda devam etmek istiyor.
Akşam'ın haberine göre, sakatlığı tamamen geçen Belçikalı yıldız santrfor, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.
Sarı lacivertli yönetim de bu isme sıcak bakıyor. Sörloth transferinde istenen sonuç alınamazsa Romelu Lukaku için girişimler hızlandırılacak.
Golcü futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi gündeme gelebilir. Başarılı oyuncunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor.