Fenerbahçe'de Sörloth'un anahtarı o isimde!

Fenerbahçe'de transfer gündeminin sıcak isimlerinden Alexander Sörloth ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Norveçli futbolcunun sarı-lacivertli formaya yakın olduğu fakat kulübünün bonservis beklentisinin sürecin uzamasına sebep olduğu ortaya çıktı.

Sörloth'un formasını terlettiği Atletico Madrid, yıldız oyuncu için 35 milyon euro'nun altına inmek istemiyor. Öte yandan ara transfer döneminde yapacağı takviyeler ile sezonun ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak isteyen Kadıköy temsilcisi, Ocak ayı bütçesini verimli kullanmak istiyor.