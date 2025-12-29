CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Sörloth olmazsa B planını yaptı!

Fenerbahçe Sörloth olmazsa B planını yaptı!

Fenerbahçe'de Sörloth transferinin gerçekleşmesi sabırsızlıkla beklenirken yönetimden flaş karar geldi. Sarı-lacivertliler, Norveçli golcüyü renklerine bağlayamaması halinde B planına yönelecek. İşte gündeme gelen o Karadağlı forvet...

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Fenerbahçe Sörloth olmazsa B planını yaptı!

Ara transfer döneminde santrfor pozisyonu için Atletico Madrid'in yıldızı Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Norveçli golcünün transfer edilememesi durumunda alternatifini belirlediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Sörloth olmazsa B planını yaptı!

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, B planı olarak Atalanta forması giyen Nikola Krstovic'i gündemine aldı. Domenico Tedesco'nun istediği pivot özellikleri taşıyan Karadağlı golcü, İtalyan ekibinin beklentilerini karşılayamadı.

Fenerbahçe Sörloth olmazsa B planını yaptı!

Atalanta ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, bu sezon başında 25 milyon euro karşılığında Lecce'den transfer edilmişti. Serie A ekibinde bu sezon 20 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe Sörloth olmazsa B planını yaptı!

Yeni takımında bulduğu süreler nedeniyle mutsuz olduğu belirtilen Krstovic, geçtiğimiz yıl Karadağ'ın Uluslar Ligi'nde Milli Takımımız'ı 3-1 yendiği karşılaşmada attığı 3 gol ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

