Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan transferde Elye Wahi harekatı!

Galatasaray'dan transferde Elye Wahi harekatı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da golcü transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak Eintracht Frankfurt formasını terleten Elye Wahi ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 06:51
Galatasaray'dan transferde Elye Wahi harekatı!

Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası'nda gruptan yükselmeyi garantilemesi ve turnuvanın da favorileri arasında yer alması nedeniyle Victor Osimhen'in dönüş tarihi bir hayli uzayacağa benziyor. Bu dönemde forvette elinde sadece Mauro İcardi kalan sarı-kırmızılılar, kiralık olarak bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan transferde Elye Wahi harekatı!

Bu futbolcu, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Elye Wahi'den başkası değil. Kulübüyle yol ayrımına gelen ve fazla forma şansı bulamayan Fransız yıldız için harekete geçiliyor.

Galatasaray'dan transferde Elye Wahi harekatı!

Bu sezon Alman ekibinde sadece hamle oyuncusu olarak toplamda 14 maçta sadece 400 dakika forma giyebilen Wahi, 1 gol atarken 3 de asiste imzasını attı. Son yıllarda gittiği takımlarda tutunamayan ancak sıçrama yapacağı bir takım arayan Fildişi Sahili asıllı Fransız yıldız, yeni bir arayış içerisinde. Zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile birlikte yüksek bir maliyet harcamadan forvetteki sorunu çözmek isteyen G.Saray'ın ilgisine oyuncu da kayıtsız kalmıyor. Eğer taraflar anlaşmaya varırsa oyuncu da Türkiye'ye sıcak bakıyor.

