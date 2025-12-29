Galatasaray'dan transferde Elye Wahi harekatı!

Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Kupası'nda gruptan yükselmeyi garantilemesi ve turnuvanın da favorileri arasında yer alması nedeniyle Victor Osimhen'in dönüş tarihi bir hayli uzayacağa benziyor. Bu dönemde forvette elinde sadece Mauro İcardi kalan sarı-kırmızılılar, kiralık olarak bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.