Galatasaray'da Antonio Rüdiger sesleri! Transferi bitirecek isim...

Ara transfer döneminde büyük düşünen G.Saray, savunmaya dünyaca ünlü bir ismi almaya hazırlanıyor. Kolombiyalı Davinson Sanchez'in yanına bu ayarda, hatta daha tecrübeli bir futbolcu bakan sarı-kırmızılılar, rotasını İspanya'ya çevirdi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezon başında yeşil sahalardan uzak kalan ancak son maçlarda Real Madrid formasını yeniden sırtına giyen Antonio Rüdiger, G.Saray'ın savunmadaki bir numaralı hedefi haline eldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Alman yıldız için girişimler başladı.