CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Antonio Rüdiger sesleri! Transferi bitirecek isim...

Galatasaray'da Antonio Rüdiger sesleri! Transferi bitirecek isim...

Real Madrid'in yollarını ayırmaya hazırlandığı Antonio Rüdiger'i bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, İspanyol devi ile temaslara başladı. Yıldız futbolcunun transferinde Leroy Sane'den de yardım alınacağı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Antonio Rüdiger sesleri! Transferi bitirecek isim...

Ara transfer döneminde büyük düşünen G.Saray, savunmaya dünyaca ünlü bir ismi almaya hazırlanıyor. Kolombiyalı Davinson Sanchez'in yanına bu ayarda, hatta daha tecrübeli bir futbolcu bakan sarı-kırmızılılar, rotasını İspanya'ya çevirdi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezon başında yeşil sahalardan uzak kalan ancak son maçlarda Real Madrid formasını yeniden sırtına giyen Antonio Rüdiger, G.Saray'ın savunmadaki bir numaralı hedefi haline eldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Alman yıldız için girişimler başladı.

Galatasaray'da Antonio Rüdiger sesleri! Transferi bitirecek isim...

İspanya'da yayın yapan AS gazetesinin haberine göre sarı-kırmızılılar hiçbir bedel ödemeden Rüdiger'i kadrosuna katmak istiyor. Ocak ayında savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Real Madrid'in bu teklife nasıl yanıt vereceği merakla beklenirken, oyuncu da önündeki seçenekleri değerlendirmeye başladı. Haziranda bonservisini eline alacak olan 32 yaşındaki tecrübeli stoper ile Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Leroy Sane'de temas kurarak aracı olacak.

Galatasaray'da Antonio Rüdiger sesleri! Transferi bitirecek isim...

YILLIK 8.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

İspanya'da vergiler düştükten sonra Antonio Rüdiger bonuslar hariç net 8.5 milyon euro kazanıyor. Leroy Sane'de olduğu gibi bonservis bedeli ödemeyip oyuncunun yüksek maaşını karşılamak isteyen sarı-kırmızılılar, bu bedeli ödemeye şimdiden hazır. Eğer transfer ocak ayında gerçekleşirse Antonio Rüdiger'e 2.5 senelik bir sözleşme önerilecek.

F.Bahçe Sörloth için kesenin ağzını açtı!
REKLAM - D&R
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025'e damga vuran o manşetler...
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
F.Bahçe'ye Arjantinli stoper! Gelirse o isim gidecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Boşnak stoper! F.Bahçe'ye Boşnak stoper! 00:54
Bahis soruşturmasında skandal gelişme! Bahis soruşturmasında skandal gelişme! 00:54
G.Saray taraftarlarından "yönetim istifa" tezahüratları! G.Saray taraftarlarından "yönetim istifa" tezahüratları! 00:54
Erden Timur tutuklandı! Erden Timur tutuklandı! 00:54
Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... 00:54
F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! 00:54
Daha Eski
Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! 00:54
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! 00:54
İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! 00:54
Oosterwolde’ye 2 talip birden! Oosterwolde’ye 2 talip birden! 00:54
Trabzonspor’da ayrılık kapıda! Trabzonspor’da ayrılık kapıda! 00:54
Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! 00:54