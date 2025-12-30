Galatasaray'da Antonio Rüdiger sesleri! Transferi bitirecek isim...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
İspanya'da yayın yapan AS gazetesinin haberine göre sarı-kırmızılılar hiçbir bedel ödemeden Rüdiger'i kadrosuna katmak istiyor. Ocak ayında savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Real Madrid'in bu teklife nasıl yanıt vereceği merakla beklenirken, oyuncu da önündeki seçenekleri değerlendirmeye başladı. Haziranda bonservisini eline alacak olan 32 yaşındaki tecrübeli stoper ile Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Leroy Sane'de temas kurarak aracı olacak.
YILLIK 8.5 MİLYON EURO KAZANIYOR
İspanya'da vergiler düştükten sonra Antonio Rüdiger bonuslar hariç net 8.5 milyon euro kazanıyor. Leroy Sane'de olduğu gibi bonservis bedeli ödemeyip oyuncunun yüksek maaşını karşılamak isteyen sarı-kırmızılılar, bu bedeli ödemeye şimdiden hazır. Eğer transfer ocak ayında gerçekleşirse Antonio Rüdiger'e 2.5 senelik bir sözleşme önerilecek.
