Ziraat Türkiye Kupası
Bodo Glimt-Inter maçı canlı: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda futbol dünyasının gözü Norveç’e, Aspmyra Stadyumu’na çevriliyor. Lig aşamasını 15 puanla 10. sırada bitiren İtalyan panzeri Inter, 9 puan toplayarak 23. sıradan play-off vizesi alan Bodo/Glimt’e konuk oluyor. Sert hava koşulları ve suni çim avantajıyla dev rakiplerini daha önce dize getiren Norveç ekibi, Milano temsilcisi karşısında yine bir sürpriz peşinde. İtalya Serie A’daki başarısını Avrupa’ya taşımak isteyen Inter ise zorlu deplasmandan avantajla dönerek San Siro’daki rövanş öncesi elini güçlendirmek istiyor. Peki Bodo Glimt-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 11:24
Bodo Glimt-Inter maçı canlı: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri!

Bodo Glimt-Inter maçı maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'nın zirve organizasyonunda son 16 kapısı, dondurucu bir havada açılıyor. Bodo/Glimt ve Inter, Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki en stratejik play-off eşleşmelerinden birinde karşı karşıya geliyor. Kjetil Knutsen yönetimindeki Bodo/Glimt, özellikle sahasındaki baskılı oyunuyla tanınırken; kadrosunda önemli eksikleri bulunan Inter, taktik disipliniyle bu zorlu sınavı geçmeyi hedefliyor. Hakan Çalhanoğlu gibi kritik isimlerin performansının merak edildiği bu dev karşılaşmada, her iki takımın da hata payı oldukça düşük. İşte bu nefes kesici mücadele öncesi yayın kanalı, başlama saati ve hakem detayları...

Bodo Glimt-Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi play-off turunun en çok merak edilen eşleşmelerinden biri olan Bodo Glimt-Inter karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Norveç'te futbol şöleni yaşatacak olan bu büyük mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Bodo Glimt-Inter MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç temsilcisi Bodo Glimt ile İtalyan ekibi Inter'i karşı karşıya getirecek olan bu dev maçın Türkiye'deki yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin tüm heyecanıyla sürdüğü play-off aşamasında bu müsabaka, TRT tabii Spor ekranlarından canlı ve yüksek çözünürlükle yayınlanacak.

Mücadele Aspmyra Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. UEFA tarafından bu önemli randevuya atanan hakem, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert oldu. Siebert'în yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak.

👉Bodo Glimt-Inter MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR👈

Bodo Glimt-Inter MUHTEMEL 11'LER

Bodo Glimt: Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Esposito

