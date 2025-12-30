Fenerbahçe'den Sörloth için büyük fedakarlık!

Kaliteli bir golcü transferi yapmak isteyen sarı-lacivetli kulüpte bir numaralı aday; Alexander Sörloth... Fenerbahçe, Norveçli golcüyle iki kez görüştü, şartları konuştu.

1.95'lik kule, Sarı-lacivertlilerden 4 yıllık sözleşme ve net 12 milyon euro maaş talep etti, artı bonus maddeleri de istedi. İspanyol ekibi Atletico Madrid de Sörloth için sarı-lacivertlilere "35 milyon eurodan aşağı bir miktara satmayız" mesajını iletti.