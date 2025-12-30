CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Sörloth için büyük fedakarlık!

Fenerbahçe'den Sörloth için büyük fedakarlık!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Youssef En-Nesyri'yi gönderme planları yapan Fenerbahçe, Faslı golcünün yerini Alexander Sörloth ile doldurmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Norveçli yıldızı kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Sörloth için büyük fedakarlık!

Kaliteli bir golcü transferi yapmak isteyen sarı-lacivetli kulüpte bir numaralı aday; Alexander Sörloth... Fenerbahçe, Norveçli golcüyle iki kez görüştü, şartları konuştu.

Fenerbahçe'den Sörloth için büyük fedakarlık!

1.95'lik kule, Sarı-lacivertlilerden 4 yıllık sözleşme ve net 12 milyon euro maaş talep etti, artı bonus maddeleri de istedi. İspanyol ekibi Atletico Madrid de Sörloth için sarı-lacivertlilere "35 milyon eurodan aşağı bir miktara satmayız" mesajını iletti.

Fenerbahçe'den Sörloth için büyük fedakarlık!

FEDAKARLIK YAPILACAK

Transfer komitesi, bu talepler sonrasında Başkan Sadettin Saran'la, oturdu maliyet hesaplaması yaptı ve şampiyonluk için hiçbir fedakarlıktan kaçınmama kararı aldı.

Fenerbahçe'den Sörloth için büyük fedakarlık!

4 yıllık maliyeti 90 milyon euroyu bulacak olsa da Sörloth için kesenin ağzı açılacak.

Fenerbahçe'den Sörloth için büyük fedakarlık!

Yönetim, Norveçli'nin bonservisini ise Youssef En-Nesyri'den gelecek parayla ödeyecek. Kısacası Faslı yıldız giderse; Alexander Sörloth, Fenerbahçe'ye gelecek.

G.Saray'da Lookman seferberliği! Osimhen...
REKLAM - D&R
DİĞER
Levent Tüzemen, Galatasaray’ın ilk transferi için tarih verdi!
TAKVİM yine çok konuşuldu! Hakkın ve haklının yanındaki duruşuyla 2025'e damga vuran o manşetler...
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
F.Bahçe'ye Arjantinli stoper! Gelirse o isim gidecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Boşnak stoper! F.Bahçe'ye Boşnak stoper! 00:54
Bahis soruşturmasında skandal gelişme! Bahis soruşturmasında skandal gelişme! 00:54
G.Saray taraftarlarından "yönetim istifa" tezahüratları! G.Saray taraftarlarından "yönetim istifa" tezahüratları! 00:54
Erden Timur tutuklandı! Erden Timur tutuklandı! 00:54
Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... Salah'ta flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... 00:54
F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! F.Bahçeli isim için CSKA iddiası! 00:54
Daha Eski
Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! Bahis soruşturmasında 428 sevk daha! 00:54
F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! F.Bahçe ve G.Saray'a transferde şok haber! 00:54
İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! İrfan Can Kahveci'den flaş transfer kararı! 00:54
Oosterwolde’ye 2 talip birden! Oosterwolde’ye 2 talip birden! 00:54
Trabzonspor’da ayrılık kapıda! Trabzonspor’da ayrılık kapıda! 00:54
Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! Anthony Joshua Nijerya'da trafik kazası geçirdi! 00:54