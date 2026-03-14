Galatasaray RAMS Başakşehir'i 3 golle geçti! Zirvede puan farkını açtı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadeleyi 3-0 kazanan sarı kırmızılılar 3 puanın hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar galibiyeti getiren golleri, 57. dakikada Wilfried Singo, 66. dakikada Victor Osimhen ve 84. dakikada Renato Nhaga kaydetti.

Zirvede farkı açan sarı kırmızılılar puanını 64 yaptı. RAMS Başakşehir ise 42 puanda kaldı.

TAKIMIN BAŞINDA İRFAN SARALOĞLU YER ALDI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle RAMS Başakşehir karşılaşmasında yedek kulübesinde görev yapamadı.

Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Buruk'un yerine yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu takımı yönetti.

YUNUS KAPTANLIK BANDINI TAKTI

Galatasaray'ın altyapısından yetişen milli futbolcu Yunus Akgün, Başakşehir maçına kaptanlık bandıyla çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanlarından Abdülkerim'in cezalı olması, Icardi'nin ise ilk 11'de forma giyememesinden dolayı kaptanlık görevini Yunus'a verdi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, 5 resmi maçın ardından ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldı.

SEREMONİYE HAYAT TECRÜBESİ YÜKSEK GALATASARAYLILAR ÇIKTI

Galatasaray Kulübü, "Yaşlılar Haftası" nedeniyle Galatasaraylılar Yurdu'ndan misafirleri ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, genelde çocukların yer aldığı maç öncesi seremonide hayat tecrübesi yüksek Galatasaraylılara yer verdi. Florya'daki yurttan gelen misafirler, futbolcuların yanında sahaya çıktı.

TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA BÜYÜK DESTEK

Galatasaray taraftarı, futbolculara destek veren büyük bir pankart açtı.

Maç öncesinde doğu tribününde teknik direktör Okan Buruk ve A takımdaki futbolcuların resimlerinin yer aldığı pankart yer aldı. Resimlerin arasında "Yediden yetmişe bütün aile gurur duyuyor sizlerle" ifadesi yazıldı.

Taraftarlar, müsabaka öncesinde "Lider buraya" diye tezahürat yaparak futbolculara destek verdi.

TORREİRA'YA ANLAMLI PANKART

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Lucas Torreira için hayatını kaybeden annesi ve anneannesinin de yer aldığı pankart hazırladı.

Taraftarlar, mücadele öncesinde ultrAslan'ın yer aldığı kuzey tribünde açılan pankartta, "Küçük melekleriniz ve büyük aileniz sizinle gurur duyuyor." yazısına yer verildi.

İLBER ORTAYLI ANILDI

Galatasaray Kulübü, hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı andı.

Ortaylı'nın fotoğrafı stattaki LED ekranlara yansıtılırken taziye mesajı anons edildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Ortaylı'yı alkışladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Sallai'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Sara'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı, ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasını yaptı. Yunus Akgün'ün penaltı noktası civarından çıkardığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada Selke'nin pasıyla sağ kanatta savunmanın arkasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

36. dakikada Kemen'e yaptığı baskı sonucunda topu kapan Torreira, meşin yuvarlağı ceza yayı içindeki Sara'ya verdi. Brezilyalı oyuncu, uygun şut açısı bulamayınca pasını yeniden Torreira'ya aktardı. Uruguaylı futbolcunun ceza yayının solundan çıkardığı şutta, top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

47. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Lang'ın sağdan ortasında arka direkte savunmanın uzaklaştırmak istediği top, altıpasın gerisindeki Sallai'nin önünde kaldı. Macar oyuncunun bekletmeden çıkardığı sert şutta, kaleci Muhammed Şengezer müthiş bir refleks göstererek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada sağ kanatta Kemen'in yerden ortasında arka direkte Selke, topa istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

56. dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Sallai, sağ kanatta Ebosele ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Batuhan Kolak, Ebosele'ye rakibinin ayağına bastığı gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

57. dakikada Galatasaray öne geçti. Lang'ın sağdan kullandığı faulde, Singo arka direkte düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

64. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında Osimhen'in arka direkteki volesinde, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

66. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Yunus Akgün'ün pasında savunmanın arkasına sarkan Osimhen, ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol ettikten sonra şutunu çıkardı. Önce Ba'nın sonra da kaleci Muhammed'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, buna rağmen ağlarla buluştu: 2-0

84. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Sol kanatta Lang'ın pasında savunmanın arkasına koşu yapan Yunus Akgün, ceza sahasına girdikten sonra topu uygun durumdaki Nhaga ile buluşturdu. Bu oyuncunun penaltı noktası civarında boş kaleye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti. Yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin yaptığı incelemede Yunus'un ofsaytta olmadığının tespit edilmesi üzerine hakem Batuhan Kolak, gol kararı verdi: 3-0