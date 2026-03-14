Wilfried Singo: Benim için mevki fark etmiyor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılılarda ilk golünü kaydeden Wilfried Singo, galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE SINGO'NUN SÖZLERİ

Wilfried Singo: "İyi bir maç geçirdiğimizi düşünüyorum. Hala geliştirmemiz gereken taraflar var ama iyi bir maç çıkardık. Maç maç bakıp ona göre devam etmemiz gerekiyor. Taraftarın desteği inanılmazdı. Çok mutlu oldum golden ve taraftarın beni desteklemesinden dolayı, sadece bugün değil taraftarımız bana hep destek verdi. Daha önce de söyledim. Benim için mevki fark etmiyor. Hocamız nerede görev verirse takıma yardımcı olmak isterim." dedi.