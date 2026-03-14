Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Sorumlusu İrfan Saraoğlu: Bayram hediyesi vermek istiyoruz.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından teknik sorumlu İrfan Saraoğlu açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 22:35
İŞTE O AÇIKLAMALAR

İrfan Saraloğlu: "Önemli bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'nin dün kaybetmesi bizim için maçın önemini biraz daha arttırdı. 7 puan farka nasıl ulaşırız, kazanarak ulaşırız. Rakip de ciddi bir rakipti. Çok önemli oyuncuları var, güçlü bir takım. Bu maçın öneminin artması bizim motivasyonumuzu etkilemedi, biz zaten tüm maçları kazanmak zorundayız. Bu maçta birkaç oyuncumuzu dinlendirdik çünkü Şampiyonlar Ligi de var. Bazı oyuncuları da daha az oyntarak rotasyon yaptık.

Maçın tamamı olmasa da özellikle ikinci yarıda bizim üstünlüğümüz ile geçti. Rakibin eksik kalmasının da etkisi var ama 11'e 11 oynarken de çok pozisyon bulduk. İlk gol, kırmızı karttan sonrasına geldi. İyi oyuncularla kazanmak bize de keyif veriyor."

Liverpool maçına da çalışacağız. İlk maçta yaptıklarımızın tekrarı bize doğruyu getirecektir. Rakip de çalışacaktır, önlem alacaktır. O maç bizim için de önemli, onlar için de önemli. Avantaj bizde ve onu korumaya çalışacağız. Ülkemize bayram öncesi bayram hediyesi vermek istiyoruz."

