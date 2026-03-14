Yunus Akgün ve Uğurcan Çakır, Başakşehir FK galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

Galatasaray'ın milli yıldızları Uğurcan Çakır ve Yunus Akgün, RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR'IN AÇIKLAMALARI

"İlk 10-15 dakika iyi başlamadık ama sonra iyiydik. Galibiyeti hak ettik. Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden sonra puan farkını arrtırma şansımız vardı ve bu şansı kullandığımız için mutluyum. Maç maç bakıyoruz. Liverpool'u yenmiştik. Bu maç bizim için önemliydi. 3 puan çok değerliydi. Şimdi Liverpool maçını düşünmeye başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Umarım başarırız."

YUNUS AKGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI

"Bizim için çok önemli. Onun performansı bizim için çok önemli. Bize çok katkı sağlıyor. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz.Galatasaray'ın olduğu yerde her zaman hedef şampiyonluktur. Son haftalara giriyoruz. Bugün kazanmak önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz ve hayallerimiz yüksek. Çalışmaya başlayacağız. Mükemmel mücadele edip turu geçmek istiyoruz."