Uğurcan Çakır’dan kritik performans: Son 3 maçta duvar oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılıların file bekçisi Uğurcan Çakır çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Milli file bekçisi, oynadığı son üç karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başarırken yaptığı kurtarışlarla takımına önemli katkı sağladı.

Tecrübeli kaleci, ligde Beşiktaş ve RAMS Başakşehir karşılaşmaları ile Avrupa'da Liverpool mücadelesi olmak üzere son üç maçta toplam 16 kurtarış yaptı. Bu süreçte rakiplerine gol izni vermeyen Uğurcan, Galatasaray savunmasının en önemli güvencelerinden biri oldu.