Ziraat Türkiye Kupası
Gol düellosunda Göztepe ile Corendon Alanyaspor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 22:03 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 22:14
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 7. dakikada Juan ve 59. dakikada Janderson kaydetti. Konuk ekibin gollerini 15. dakikada Ianis Hagi ve 90. dakikada İbrahim Kaya kaydetti.

Göztepe, 43 puana yükseldi. Corendon Alanyaspor ise puanını 28 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol kanattan gelişen atakta Antunes'in ortasında Jeh'ten seken top Dennis'in önünde kaldı. Makouta ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Dennis için hakem Asen Albayrak penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada Juan'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Victor topu çelmeyi başarırken, topu takip eden Juan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

15. dakikada Alanyaspor'da Hagi'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top savunmada Ogün'e de çarptı. Yön değiştiren meşin yuvarlak sol direğin yanından ağlara gitti. 1-1

59. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Krastev'le paslaşan Janderson ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluştu. Janderson'un yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

77. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu Hadergjonaj ile paslaşarak kullanan Hagi şutunu çekti. Savunmaya çarpan top direğin solundan kornere çıktı.

90+9. dakikada Aliti'nin pasıyla ceza sahasına giren İbrahim Kaya, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

