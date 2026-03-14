İşte Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu (2025/26 sezonu)
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 26. haftasında lider Galatasaray, evinde RAMS Başakşehir'i 3-0 ile geçti ve takipçileri ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Trabzonspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup etti ve 2. sıradaki Fenerbahçe ile puanını eşitledi. İşte Süper Lig puan durumu...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 22:18 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 22:23
15- İKAS EYÜPSPOR: 22
14- HESAP.COM ANTALYASPOR: 24
13- GENÇLERBİRLİĞİ: 25
12- TÜMOSAN KONYASPOR: 27
11- CORENDON ALANYASPOR: 28
10- ÇAYKUR RİZESPOR: 30
9- SAMSUNSPOR: 32
8- GAZİANTEP FK: 33
7- KOCAELİSPOR: 33
6- RAMS BAŞAKŞEHİR: 42
5- GÖZTEPE: 45
4- BEŞİKTAŞ: 46
3- TRABZONSPOR: 57
2- FENERBAHÇE: 57
1- GALATASARAY: 64
