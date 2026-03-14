Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Fatih Tekke: 3 puanı Orhan abiye ve ailesine hediye ediyoruz

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u Paul Onuachu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, "3 puanı Orhan abiye ve ailesine hediye ediyoruz" dedi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 22:33 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 22:37
Fatih Tekke: 3 puanı Orhan abiye ve ailesine hediye ediyoruz

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u Paul Onuachu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ

Fatih Tekke: "Orhan ağabey dahil herkes Trabzon'un faydasına işler yapıyordu, çok çalıştık, çok iyi şeyler başardık, daha iyi olması hepimizin isteğiydi. Bir senedeki sonuçların tesadüf olması mümkün değil. Takımı tebrik ederim. Rizespor dönem dönem bizden iyi oynadı, puanı da hak ettikleri noktalar oldu onları da tebrik ederim. Orhan abiye, ailesine üç puanı hediye ediyoruz." dedi.

