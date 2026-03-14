Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Andre Onana'dan Orhan Kaynak sözleri

Andre Onana'dan Orhan Kaynak sözleri

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Andre Onana mücadele sonrası Orhan Kaynak hakkında konuştu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 22:47
Andre Onana'dan Orhan Kaynak sözleri

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini alan Trabzonspor'da Andre Onana, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Kamerunlu file bekçisi, maç sonrası yaptığı açıklamada kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak'ı unutmadı.

Yayıncı kuruluşa konuşan Onana, "Bizim için her anlamda özel bir maçtı. Yardımcı antrenörümüzü kaybettik. Bu acı haberden sonra maça çıkabilmek kolay değildi. Ailesine onların hep yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Hocamızın ailesinin her zaman yanında olacağız. Bu galibiyet çok önemliydi. Çok acı bir kayıp yaşadık. Hepimizi çok üzdü. Her zaman bizimle olan birisiydi. Bugünkü galibiyet hocamız içindi." ifadelerini kullandı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
