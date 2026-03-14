Arda Güler'den harika gol! Orta sahanın gerisinden attı

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Elche ile karşı karşıya geldi. Eflatun beyazlılar mücadeleyi 4-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Antonio Rüdiger, Federico Valverde Dean Huijsen ve Arda Güler kaydetti.

ARDA'DAN UNUTULMAZ GOL!

Milli yıldızın 89. dakikada attığı gol geceye damga vurdu. Arda Güler, Elche kalecisi Matias Dituro'yu önde gördü ve kendi yarı alanından harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

