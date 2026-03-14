Haberler İspanya La Liga Arda Güler'den harika gol! Orta sahanın gerisinden attı

Arda Güler'den harika gol! Orta sahanın gerisinden attı

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Elche'yi 4-1 mağlup ederken Arda Güler'in orta sahanın gerisinden attığı gol geceye damga vurdu. İşte milli yıldızın efsane golü...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 01:07 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 01:13
Arda Güler'den harika gol! Orta sahanın gerisinden attı

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Elche ile karşı karşıya geldi. Eflatun beyazlılar mücadeleyi 4-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Antonio Rüdiger, Federico Valverde Dean Huijsen ve Arda Güler kaydetti.

ARDA'DAN UNUTULMAZ GOL!

Milli yıldızın 89. dakikada attığı gol geceye damga vurdu. Arda Güler, Elche kalecisi Matias Dituro'yu önde gördü ve kendi yarı alanından harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

İŞTE O GOL

Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
G.Saray evinde 3 puanı 3 golle aldı! Zirvede farkı açtı
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail - İran Savaşı'nda 16. gün: Tahran Tel Aviv'e füzeleri ateşledi | Trump savaş gemilerini Hürmüz'e sokmayı planlıyor
Fatih Tekke: 3 puanı Orhan abiye ve ailesine hediye ediyoruz
G.Saray'ın golüne ofsayt engeli!
Man.City, West Ham United deplasmanında puan kaybetti. Man.City, West Ham United deplasmanında puan kaybetti. 01:12
Arda Güler'den harika gol! Orta sahanın gerisinden attı Arda Güler'den harika gol! Orta sahanın gerisinden attı 01:07
Arsenal'de Max Dowman Premier Lig tarihine geçti! Arsenal'de Max Dowman Premier Lig tarihine geçti! 00:40
Renato Nhaga: İçeride aile hissi var Renato Nhaga: İçeride aile hissi var 00:28
Türkiye Japonya'ya geçit vermedi Türkiye Japonya'ya geçit vermedi 00:03
Newcastle Chelsea deplasmanında galip! Newcastle Chelsea deplasmanında galip! 00:00
Daha Eski
Arsenal Everton'ı son dakikalarda üzdü! Arsenal Everton'ı son dakikalarda üzdü! 23:57
Kenan Yıldız asist yaptı! Juventus 3 puanı aldı Kenan Yıldız asist yaptı! Juventus 3 puanı aldı 23:57
Uğurcan Çakır'dan flaş performans Uğurcan Çakır'dan flaş performans 22:47
Andre Onana'dan Orhan Kaynak sözleri Andre Onana'dan Orhan Kaynak sözleri 22:47
İrfan Saraoğlu: Bayram hediyesi vermek istiyoruz. İrfan Saraoğlu: Bayram hediyesi vermek istiyoruz. 22:35
Fatih Tekke: 3 puanı Orhan abiye ve ailesine hediye ediyoruz Fatih Tekke: 3 puanı Orhan abiye ve ailesine hediye ediyoruz 22:33