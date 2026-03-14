Paul Onuachu, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuştu

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Papara Park'ta ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Bordo-mavililerde galibiyet golünü kaydeden Paul Onuachu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"Bu ligde kolay maç yok, her maç zor. Rakibimizin de hakkını vermek lazım iyi mücadele ettiler. Savaşmaya devam edeceğiz. Hocamız ve teknik ekibin de yardımıyla kazanmaya devam etmek istiyoruz. Ligde kolay maç yok. Savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.