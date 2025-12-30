Galatasaray'da Ademola Lookman seferberliği!

Nijerya Milli Takımı’nda özellikle Victor Osimhen ile arasındaki uyumla herkesi kendine hayran bırakan Ademola Lookman için ilerleyen günlerde İtalya’ya çıkarma yapılacak. Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakan Lookman, tarafların anlaşması durumunda sarı-kırmızılı formayı giyecek. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray'da ara transfer dönemi oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Orta saha ve savunmaya kesinlikle takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, geçen sezondan itibaren ısrarla istediği Ademola Lookman için yeniden harekete geçme kararı aldı. Nijerya Milli Takımı'nda Victor Osimhen ile harika bir uyum yakalayan Lookman'ın aynı performansı parçalı forma altında da yansıtacağını düşünen yönetim, şartlarını zorlayacak. Sezon başında 50 milyon euro bonservis bedeli talep eden Atalanta, bu fiyata alıcı bulamadı.
HEDEF 30 MİLYON EURO
Oyuncusu ile yollarını ayırmak isteyen İtalyan ekibi gelecek teklifleri dinleyecek ve talep ettiği bedeli de aşağıya çekecek. Burada devreye bir kez daha sarı-kırmızılılar girecek. 30 milyon euro seviyesinde bir bonservis karşılığında anlaşma zemini arayacak olan sarı-kırmızılılar, iki kanat, forvet arkası ve forvette de görev alabilen 28 yaşındaki futbolcu için şartlarını zorlayacak. Lookman'ın da hem Osimhen'in varlığı hem de Galatasaray'ın Avrupa'da koyduğu hedefler nedeniyle parçalı formayı giymeyi çok istediği biliniyor.
OSIMHEN DEVREYE GİRDİ
Sarı-kırmızılı takımın transferdeki en büyük kozu hiç şüphesiz Victor Osimhen olacak. Nijeryalı futbolcu, vatandaşının olası transferinde en büyük payı üstleniyor. Her fırsatta Galatasaray'ın büyüklüğü ve hedeflerini Lookman'a anlatan Osimhen, arkadaşını gelmek için ikna etti. Artık iki takımın anlaşması bekleniyor.
MİLLİ TAKIMDA ŞOV YAPIYOR
Ademola Lookman'ın Afrika Uluslar Kupası'ndaki performansı herkesi hayran bırakıyor. Nijerya'nın attığı 5 golün 4'ünde pay sahibi olan 28 yaşındaki futbolcu 2 gol atarken 2 de asiste imzasını attı. Lookman bir golün asistini Osimhen'e yaparken, arkadaşı da ona bir gol attırdı.