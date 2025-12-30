Galatasaray'da Ademola Lookman seferberliği!

Galatasaray'da ara transfer dönemi oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Orta saha ve savunmaya kesinlikle takviye yapacak olan sarı-kırmızılılar, geçen sezondan itibaren ısrarla istediği Ademola Lookman için yeniden harekete geçme kararı aldı. Nijerya Milli Takımı'nda Victor Osimhen ile harika bir uyum yakalayan Lookman'ın aynı performansı parçalı forma altında da yansıtacağını düşünen yönetim, şartlarını zorlayacak. Sezon başında 50 milyon euro bonservis bedeli talep eden Atalanta, bu fiyata alıcı bulamadı.