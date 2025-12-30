Fenerbahçe'den Marcos Senesi hamlesi! Bu hafta sonu...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sol kanat sorununu Musaba ile çözen Fenerbahçe, sol stoper bölgesini de güçlendirme kararı aldı. Çeşitli isimlerle temas halinde olan sarı-lacivertlilerin listesine son olarak Bournemouth'un Arjantinli yıldızı Marcos Senesi de girdi.