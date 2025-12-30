Fenerbahçe'den Marcos Senesi hamlesi! Bu hafta sonu...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sol stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe’nin gündemine gelen son isim Marcos Senesi oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.85’lik stoper için Bournemouth’la temasa geçilecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
Sol kanat sorununu Musaba ile çözen Fenerbahçe, sol stoper bölgesini de güçlendirme kararı aldı. Çeşitli isimlerle temas halinde olan sarı-lacivertlilerin listesine son olarak Bournemouth'un Arjantinli yıldızı Marcos Senesi de girdi.

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli stoper için bu hafta sonu bir görüşme gerçekleştirilecek. Yapılacak toplantıda şartlar konuşulacak ardından bir yol haritası belirlenecek.

5 MİLYON EURO MAAŞ

Kontratı haziranda bitecek olmasından dolayı Senesi için fazla bir bonservis ödemek istemeyen sarı-lacivertliler, cüzi bir miktara bu transferi çözmeyi hedefliyor.

Ada temsilcisinden yıllık brüt 3 milyon 250 bin euro maaş alan Arjantinli yıldıza da 5 milyon civarında senelik ücret teklif edileceği gelen haberler arasında.

Piyasa değeri 22 milyon euro olan Marcos Senesi'nin ismi geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid ve Juventus'la da anılmıştı.

GELİRSE JAYDEN GİDECEK

Fenerbahçe, Senesi transferini sonlandırırsa Jayden Oosterwolde'yle yollarını ayıracak. Hollandalı oyuncunun menajeri İtalyan ekibi Roma'yla görüşme halinde. Sarı-lacivertliler, şartlar oluşması halinde Jayden'la yollarını ayıracak. Fenerbahçe'nin bonservis talebi ise 18 milyon euro.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
