Haberler Boks Buse Naz Çakıroğlu: Avrupa Şampiyonası güzel bir motivasyon oldu

Buse Naz Çakıroğlu: Avrupa Şampiyonası güzel bir motivasyon oldu

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları öncesinde Avrupa Şampiyonası’nın güzel bir motivasyon olduğunu söyledi.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 22:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buse Naz Çakıroğlu: Avrupa Şampiyonası güzel bir motivasyon oldu

70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde 2023 yılın enleri sahiplerini ödüllerini aldı. Tören öncesinde basın mensuplarına konuşan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, ödül töreni için heyecanlı olduğunu belirterek, "Bizler için senenin en önemli ödül gecelerinden bir tanesi. Çok senelerdir devam eden ve başarılı sporcuların ödül aldığı bir gece. Bugün de biz buradayız ve çok heyecanlıyız. Çok güzel bir akşam bizleri bekliyor" diye konuştu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI GÜZEL BİR MOTİVASYON OLDU"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Çakıroğlu, "Her şey yolunda ilerliyor. Olimpiyat öncesi, Avrupa Şampiyonası bizim için güzel bir motivasyon oldu. Olimpiyata geri sayım başladı. Avrupa şampiyonluğumuzu çok güzel bir şekilde kutladık. Şimdi geriye olimpiyat kaldı. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnşallah ağustosta da çok güzel sonuçlarla takım halinde döneceğiz" şeklinde konuştu.

Kupada son finalist Trabzonspor!
Karagümrük'te Tolunay Kafkas: Ağır bir skor oldu
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! MLS'ten geliyor...
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten flaş Kariye açıklaması: "Türkiye ziyaretini ertelemeyeceğim"
F.Bahçe Beko final four'da!
MLS'ten sürpriz golcü! F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu!
Üç boksör finalde
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (8 Mayıs)
ALES sonuçları açıklandı
BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ - Bayrampaşa'da sular ne zaman gelecek? (8 Mayıs 2024)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kupada son finalist Trabzonspor! Kupada son finalist Trabzonspor! 22:22
Fırtına'da şok sakatlık! Fırtına'da şok sakatlık! 22:09
Real Madrid - Bayern Münih | CANLI İZLE Real Madrid - Bayern Münih | CANLI İZLE 21:51
Eda Erdem Dündar: En iyi şekilde Paris'e gitmek istiyoruz! Eda Erdem Dündar: En iyi şekilde Paris'e gitmek istiyoruz! 21:46
Santarelli: Yine başarılar kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız Santarelli: Yine başarılar kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız 21:41
Icardi'den şampiyonluk sözleri! Icardi'den şampiyonluk sözleri! 21:30
Daha Eski
G.Saray'ın Karagümrük mesaisi başladı! G.Saray'ın Karagümrük mesaisi başladı! 20:58
Abdullah Avcı: Kupayı 10. kez istiyoruz Abdullah Avcı: Kupayı 10. kez istiyoruz 19:58
F.Bahçe Beko final four'da! F.Bahçe Beko final four'da! 19:53
Tolunay Kafkas: Finale çıkmak istiyoruz Tolunay Kafkas: Finale çıkmak istiyoruz 19:50
F. Karagümrük - Trabzonspor | CANLI F. Karagümrük - Trabzonspor | CANLI 19:34
F.Bahçe'nin Kayserispor mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Kayserispor mesaisi başladı! 19:18