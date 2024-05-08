Galatasaray'da çifte kupa heyecanı! İşte yönetimin Fenerbahçe maçı planı
Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da flaş bir hazırlık yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim Fenerbahçe maçı öncesi şampiyonluk kutlaması için TFF'ye talepte bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Cimbom bu isteği gerçekleşirse ezeli rakibi önünde ve kuruluş yıl dönümünde ilk kez 2 kupayı aynı anda kaldırmayı başaracak.
GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANACAK
Ayrıca Sarı-Kırmızılı takımın bu hafta mutlu sona ulaşması halinde Fenerbahçe derbisinde 5. yıldız logolu tişörtlerle çıkacağı ifade ediliyor.
Ayrıca 19 Mayıs'taki derbide taraftarların da muhteşem bir koreografi hazırlığında olduğu da gelen haberler arasında.
Sarı-Kırmızılı takmın bu hafta şampiyon olması halinde derbide oluşacak atmosfer ve kupaların stada getirilip getirilmeyeceği merak konusu.
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