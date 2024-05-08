Haberler Galatasaray Galatasaray'da çifte kupa heyecanı! İşte yönetimin Fenerbahçe maçı planı

Galatasaray'da çifte kupa heyecanı! İşte yönetimin Fenerbahçe maçı planı

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'da flaş bir hazırlık yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim Fenerbahçe maçı öncesi şampiyonluk kutlaması için TFF'ye talepte bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da çifte kupa heyecanı! İşte yönetimin Fenerbahçe maçı planı

Ligde son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider giren Galatasaray'da gözler Karagümrük maçına çevirildi.

Galatasaray'da çifte kupa heyecanı! İşte yönetimin Fenerbahçe maçı planı

Sarı-Kırmızılı takım 12 Mayıs'ta deplasmanda oynayacağı maçta şampiyonluğunu ilan ederse TFF'den bir talepte bulunacak.

Galatasaray'da çifte kupa heyecanı! İşte yönetimin Fenerbahçe maçı planı

Takvim'in haberine göre Aslan, bu hafta şampiyon olması halinde Federasyondan Süper Kupa ve lig kupasını 19 Mayıs'ta sahasında oynanacağı Fenerbahçe maçına getirilmesini isteyecek.

Galatasaray'da çifte kupa heyecanı! İşte yönetimin Fenerbahçe maçı planı

Cimbom bu isteği gerçekleşirse ezeli rakibi önünde ve kuruluş yıl dönümünde ilk kez 2 kupayı aynı anda kaldırmayı başaracak.

Galatasaray'da çifte kupa heyecanı! İşte yönetimin Fenerbahçe maçı planı

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANACAK

Ayrıca Sarı-Kırmızılı takımın bu hafta mutlu sona ulaşması halinde Fenerbahçe derbisinde 5. yıldız logolu tişörtlerle çıkacağı ifade ediliyor.

Galatasaray'da çifte kupa heyecanı! İşte yönetimin Fenerbahçe maçı planı

Ayrıca 19 Mayıs'taki derbide taraftarların da muhteşem bir koreografi hazırlığında olduğu da gelen haberler arasında.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Arsenal'in yıldızına kanca!
G.Saray geri sayıma geçti!
Canlı altın ve dolar kuru takibi!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 MAYIS rakamları
💥Süper Loto çekildi! (7 Mayıs)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Di Maria açıklaması! Transferi... Beşiktaş'tan Di Maria açıklaması! Transferi... 00:11
Bardhi bonusu kaptı Bardhi bonusu kaptı 00:10
Hazır ol Arda Hazır ol Arda 00:08
Teklif hazırlandı! Trabzonspor'a İspanyol forvet Teklif hazırlandı! Trabzonspor'a İspanyol forvet 00:06
Fırtına'da hedef final! İşte Avcı'nın 11'i Fırtına'da hedef final! İşte Avcı'nın 11'i 00:05
İsmail Kartal neşteri vurdu! F.Bahçe'de 13 ayrılık birden İsmail Kartal neşteri vurdu! F.Bahçe'de 13 ayrılık birden 00:04
Daha Eski
Kartal kupada finale uçtu! (ÖZETİ İZLEYİN) Kartal kupada finale uçtu! (ÖZETİ İZLEYİN) 23:59
Belözoğlu’dan Süper Lig sözleri! “Kümede kalmak için…” Belözoğlu’dan Süper Lig sözleri! “Kümede kalmak için…” 23:58
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Dortmund! Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Dortmund! 23:58
Emre Belözoğlu: Kendi adıma üzgünüm Emre Belözoğlu: Kendi adıma üzgünüm 23:58
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi 23:58
F.Bahçe'den açıklama geldi! İrfan Can ve Osayi... F.Bahçe'den açıklama geldi! İrfan Can ve Osayi... 23:58