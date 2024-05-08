Galatasaray'da çifte kupa heyecanı! İşte yönetimin Fenerbahçe maçı planı

Cimbom bu isteği gerçekleşirse ezeli rakibi önünde ve kuruluş yıl dönümünde ilk kez 2 kupayı aynı anda kaldırmayı başaracak.

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞANACAK Ayrıca Sarı-Kırmızılı takımın bu hafta mutlu sona ulaşması halinde Fenerbahçe derbisinde 5. yıldız logolu tişörtlerle çıkacağı ifade ediliyor.