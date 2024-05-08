Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

Süper Lig'de şampiyonluk için son dönemece giren Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi vermek isteyen yönetim Arsenal'in yıldız oyuncusuna kancayı taktı. İşte Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

Sarı-kırmızılılar ayrıca, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 23 maça yükseltirken, sahasında üst üste 35'inci karşılaşmada da kaybetmedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

MAURO ICARDI GOL KRALLIĞINDA FARKI AÇTI
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle Süper Lig'de gol krallığı sıralamasında en yakın rakibi Edin Dzeko ile farkı açtı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

Fenerbahçe'nin Bosnalı golcüsü Edin Dzeko 20 golle ikinci sırada yer alırken, Mauro Icardi Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle bu sezon Süper Lig'deki 23'üncü golünü atarak liderliğine devam etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 23 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli, bu gollerin yanına 8 asist de ekledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

Ligin bitimine 3 hafta kala sarı-kırmızı formayla toplamda 30 gol 11 asiste ulaşan Arjantinli golcü, şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamaya da devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

ŞAMPİYONLUK ATEŞİ ALEVLENDİ!
Sivasspor maçının ardından Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

DÜNYA YILDIZI İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI!
Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezon da tüm kulvarlarda mücadele etmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

Bu kapsamda Cimbom, transfer listesine birçok yıldız futbolcuyu aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

Bu oyunculardan birininde Thomas Partey olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

Galatasaray'ın sezon başında istediği ama çeşitli nedenler dolayısıyla kadrosuna katamadığı Ganalı yıldızı tekrardan istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

Partey'in sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

Bu nedenle Cimbom transferi makul bir ücretle bitirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

Ayrıca Arsenal'de çeşitli sebepler dolayısıyla istediği süreyi alamayan yıldız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

Partey'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in yıldızına talip oldu!

Bu sezon 14 maça çıkan Ganalı futbolcu skor katkısında bulunamadı.

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