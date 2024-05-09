Aslan kasayı dolduracak

Son üç haftaya 6 puan farklık avantajla giren G.Saray, mutlu sona ulaşırsa ciddi bir gelirin sahibi olacak. Aslan, şu ana kadar yaklaşık 200 milyon TL ödülü garantiledi. Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti. 31 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 80 milyon 860 bin lira kazandı. 196 milyon 515 bin lirayı kasaya koyan sarı-kırmızılılar, şampiyon olması halinde şampiyonluk primi olarak yaklaşık 40 milyon lira daha kazanacak. Her galibiyet için 2 milyon 488 bin, beraberlik halinde bu paranın yarısını alan Galatasaray, geride kalan maçlarda 3'te 3 yaparsa 7 milyon 464 bin lira daha alacak. Böylece Cimbom'un geliri 243 milyon 779 bin liraya çıkacak.