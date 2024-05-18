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Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS FB derbi maçı hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, 37. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Becao, sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 14:00
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Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS FB derbi maçı hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Galatasaray - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesi heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 19 Mayıs Pazar günü 19:00'daoynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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